سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: 13 مليون و489 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:01 م
محافظ قنا: 13 مليون و489 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللواء عبد الحميد الهجان
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل 649 مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال شهر أغسطس الماضى بإجمالى قيمة مالية بلغت 13 مليون و 489 ألف جنيه، وذلك فى إطار سعى المحافظة بالتعاون مع الجهاز فى مساعدة شباب الخريجين للبدء فى تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال .

 وأوضح الهجان أن المشروعات التى تم تمويلها خلال شهر أغسطس منها 14 مشروع صغير بتمويل مالى 5 مليون و 306 ألف جنيه، بالإضافة إلى 635 مشروع متناهى الصغر بتمويل مالى بلغ 8 مليون و 183 ألف جنيه .

وأضاف المحافظ، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الحالى بلغت 5385 مشروع بتمويل قدره 131 مليون و 514 ألف جنية، منها 304 مشروع صغير بإجمالى تمويل 64 مليون و514 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5081 مشروع بتمويل قدره 67 مليون جنيه .

وأكد الهجان، على أن المحافظة تعطى أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

 

كما أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدينتى نقادة ودشنا، أسفرت عن ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة.

ففى مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 785 ج.أ.د.ط لسنة 2019، حيث تم ضبط 50 جوال سماد زراعى مجهولة المصدر، وفى مدينة دشنا تم تحرير المحضر رقم 641 ج.أ.د.ط لسنة 2019، حيث تم ضبط 50 طبق كبدة وزن 250 جرام مجهولة المصدر .

وأضاف محافظ قنا، أن الحملات نجحت فى ضبط 22 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، 7 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، 4 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، 2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 2 مخالفة تصرف فى دقيق مخابز، مخالفة واحدة توقف عن الإنتاج ومخالفة واحدة عدم اعطاء بون للمواطن.

 

 

 

 


قنا

محافظ قنا

تمويل مشرعات الشباب

صندوق تنمية المشروعات

حملة تموينية

مخالفات تموينية بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة