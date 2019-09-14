محافظ قنا: 13 مليون و489 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل 649 مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال شهر أغسطس الماضى بإجمالى قيمة مالية بلغت 13 مليون و 489 ألف جنيه، وذلك فى إطار سعى المحافظة بالتعاون مع الجهاز فى مساعدة شباب الخريجين للبدء فى تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال .

وأوضح الهجان أن المشروعات التى تم تمويلها خلال شهر أغسطس منها 14 مشروع صغير بتمويل مالى 5 مليون و 306 ألف جنيه، بالإضافة إلى 635 مشروع متناهى الصغر بتمويل مالى بلغ 8 مليون و 183 ألف جنيه .

وأضاف المحافظ، أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الحالى بلغت 5385 مشروع بتمويل قدره 131 مليون و 514 ألف جنية، منها 304 مشروع صغير بإجمالى تمويل 64 مليون و514 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5081 مشروع بتمويل قدره 67 مليون جنيه .

وأكد الهجان، على أن المحافظة تعطى أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

كما أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدينتى نقادة ودشنا، أسفرت عن ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة.

ففى مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 785 ج.أ.د.ط لسنة 2019، حيث تم ضبط 50 جوال سماد زراعى مجهولة المصدر، وفى مدينة دشنا تم تحرير المحضر رقم 641 ج.أ.د.ط لسنة 2019، حيث تم ضبط 50 طبق كبدة وزن 250 جرام مجهولة المصدر .

وأضاف محافظ قنا، أن الحملات نجحت فى ضبط 22 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، 7 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، 4 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، 2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 2 مخالفة تصرف فى دقيق مخابز، مخالفة واحدة توقف عن الإنتاج ومخالفة واحدة عدم اعطاء بون للمواطن.