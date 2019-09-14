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غدا.. فتح باب التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:33 م
غدا.. فتح باب التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت جامعة طنطا اليوم عن فتح باب قبول التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا فقط للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2019، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل كلية، اعتباراً من غدا الأحد وحين يوم 30 من الشهر الجاري .

وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تقديم الأوراق سيكون بمقر إدارة الجامعة بشارع البحر بطنطا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الأوراق المطلوبة هي صورة استمارة الثانوية العامة، وبطاقة الترشيح المرشح لها الطالب عن طريق الموقع الالكتروني لمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة ، مؤكداً انه على الطلاب الراغبين في نقل قيدهم إلى كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية شعبتي "التربية الموسيقية والتربية الفنية" تقديم ما يفيد اجتيازهم للقدرات المؤهلة للالتحاق بهاتين الكليتين.

 

 

 


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