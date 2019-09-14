ضبط 2 من المطلوبين بقضايا بلطجة بالدقهلية وبحوزتهم حزام ذخيرة وسلاح

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بالدقهلية من ضبط اثنين مسجلين مطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المطرية والقوة المرافقة له من ضبط اثنين من الهاربين من منطقة العزيزة مركز المنزلة داخل مدينة المطرية بمنطقة المجاير .

وقد أمر العقيد احمد العجوز رئيس مباحث فرع شمال الدقهلية، بتشكيل فريق بحث وضبط المطلوبين.

وتم ضبط كلا من نزيه طاهر المشاعلى 25 سنة سبق اتهامه فى قضايا مخدرات وضرب، وبحوزته حزام ذخيرة وفرد خرطوش وطلقات ولفاقة بانجو تزن 2 كجم ومبلغ مالي، احمد حمادة رشاد 16 سنة مقيم العزيزة المنزلة وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة بخارية بدون لوحات، وهم أحد اهم أعضاء التشكيل العصابى بالعزيزة مركز المنزلة المطلوب فى قضية بلطجة.