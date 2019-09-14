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صور.. ضبط مخزن بطاريات وإطارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:52 م
صور.. ضبط مخزن بطاريات وإطارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية المخزن
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، حملة بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع لجنة من جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

و اشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن البطاريات و إطارات السيارات مجهول المصدر و تم تحريز 200  بطارية سيارة جافة مقاسات مجهولة المصدر، 75 إطارات سيارات مقاسات مختلفة مجهولة المصدر.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية و محمد سعدالله وكيل وزارة التموين، بضبط الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام .

مخزن بطاريات وإطارات سيارات (1)

مخزن بطاريات وإطارات سيارات

مخزن بطاريات وإطارات سيارات (2)

مخزن بطاريات وإطارات سيارات

مخزن بطاريات وإطارات سيارات (3)

مخزن بطاريات وإطارات سيارات 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

اطارات السيارات

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