صور.. ضبط مخزن بطاريات وإطارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، حملة بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع لجنة من جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

و اشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن البطاريات و إطارات السيارات مجهول المصدر و تم تحريز 200 بطارية سيارة جافة مقاسات مجهولة المصدر، 75 إطارات سيارات مقاسات مختلفة مجهولة المصدر.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية و محمد سعدالله وكيل وزارة التموين، بضبط الأسواق و حماية المستهلك من الغش التجارى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام .

مخزن بطاريات وإطارات سيارات

مخزن بطاريات وإطارات سيارات