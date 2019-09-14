صور.. رئيس إريتريا يصل إلى السودان للقاء البرهان وحمدوك

كتب محمد تهامى زكى

وصل أسياسى أفورقى، رئيس إريتريا، إلى العاصمة السودانية، اليوم السبت، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يبحث خلالها مع القيادات السودانية، العلاقات الثنائية بين البلدين وطرق دعمها وتطويرها.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، كان فى استقباله بمطار الخرطوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى وعدد من الوزراء فى الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الإريترى، مع البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومحمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع.



البرهان ورئيس إريتريا



البرهان يستقبل الرئيس الإريترى



الرئيس الإريترى يصافح وفد الحكومة