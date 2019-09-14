صور.. حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، والدكتور صلاح عبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم.

وعبر محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده فى يوم تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين الذين بذلوا جهدا حتى يتفوقوا، وقال أن تكريمكم هو تكريم لنا جميعا ولآبائكم وأمهاتكم الذين سهروا لتوفير سبل راحتكم والذين أنفقوا الغالى والنفيس لتلبية احتياجاتكم.

وأشار المحافظ إلى أن الشباب بناة مستقبل الوطن، ولدينا جامعة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، والدقهلية لها أن تفتخر بأبو الطب الدكتور محمد غنيم مؤسس أكبر مركز للكلى ليس فى مصر فحسب بل فى الشرق الأوسط، وأضاف أن الدقهلية تشارك فى الاقتصاد القومى فى مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والطبية والهندسية والفنية والثقافية.

وألقى كل من نقيب المهندسين والأمين العام للنقابة والدكتور صلاح عبية كلمة رحبوا فيها بمحافظ الدقهلية ووجهوا تحية تقدير لجهوده المتميزة فى مختلف القطاعات بالمحافظة ودعمه المتواصل للنقابة والمهندسين، وقدم له نقيب المهندسين درعا تقديرا لجهوده المتميزة فى مختلف القطاعات بالمحافظة.

وكرم محافظ الدقهلية 171 من المتفوقين من أبناء المهندسين فى مراحل التعليم المختلفة منهم 56 فى المرحلة الإعدادية،51 فى المرحلة الثانوية، 26 المرحلة الجامعية، 14 من حملة الماجستير. وقدم درع تقديرا للدكتور صلاح عبية والمهندس هانى ضاحى تسلمه نيابة عنه المهندس محمود مغاورى. حضر الاحتفال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة ماجدة حشيش أمين النقابة، والمهندسة زينب عفيفى أمين مساعد النقابة.



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية



محافظ الدقهلية



حفل تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بحضور محافظ الدقهلية