سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جنرال أمريكى: لن نرسل قوات إضافية إلى سوريا من أجل الدوريات مع تركيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 ص
جنرال أمريكى: لن نرسل قوات إضافية إلى سوريا من أجل الدوريات مع تركيا عناصر من الجيش الامريكى أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الجنرال كينيث ماكنزى قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكى لن يزيد عدد قواته فى سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا مضيفا أن هدفه النهائى هو خفض عدد تلك القوات.

وباتت مستويات القوات الأمريكية فى سوريا، التى تبلغ نحو ألف عسكري، موضع تدقيق مكثف منذ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى سحب كل القوات لكنه اقتنع فى وقت لاحق بضرورة ترك جزء منها لضمان عدم عودة متشددى داعش.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس الخميس أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية


جنرال أمريكى

قوات فى سوريا

تركيا

أمريكا

الجيش الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة