جنرال أمريكى: لن نرسل قوات إضافية إلى سوريا من أجل الدوريات مع تركيا

(رويترز)

قال الجنرال كينيث ماكنزى قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكى لن يزيد عدد قواته فى سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا مضيفا أن هدفه النهائى هو خفض عدد تلك القوات.

وباتت مستويات القوات الأمريكية فى سوريا، التى تبلغ نحو ألف عسكري، موضع تدقيق مكثف منذ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى سحب كل القوات لكنه اقتنع فى وقت لاحق بضرورة ترك جزء منها لضمان عدم عودة متشددى داعش.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس الخميس أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية