تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقة أموال تاجر بالسيدة زينب

كتب ـ سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السيدة زينب الجزئية، حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة 20 ألف جنيه من تاجر فى السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة السيدة زينب بأن أحد المواطنين تاجر قطع غيار دراجات نارية، بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه 3 أشخاص مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا منه على مبلغ 20 ألف جنيه ومتعلقات شخصية وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص أحدهما محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "طبنجة صوت".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة تعرفه على المبلغ أثناء تواجدهما بإحدى المقاهى بدائرة القسم، وقيامه بإيهامه بقدرته على تحويل المبالغ المالية من العملة المصرية إلى الدولار الأمريكى بسعر أقل من المتداول بالبنوك، وقيامه بالاتفاق معه على تحويل المبلغ المالى المشار إليه، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، واتفق مع المبلغ على التقابل بمحل البلاغ، وفور تقابلهما قام باقى المتهمين باستيقافهما، والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ 5 آلاف جنيه من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.