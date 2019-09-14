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بروتوكول تعاون لتوعية الطلاب بأهمية السياحة لدعم الاقتصاد

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:07 م
بروتوكول تعاون لتوعية الطلاب بأهمية السياحة لدعم الاقتصاد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان

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تستعد وزارة السياحة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدراج الأخلاق السياحية ضمن المناهج الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى، وذلك لتوعية طلاب المدارس وتعريفهم بأهمية قطاع السياحة كركيزة أسياسية لدعم الاقتصاد القومى، ونشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعى السياحي لدى الأجيال القادمة، مما يساهم فى خلق الرغبة لديهم للالتحاق بالعمل فى هذا القطاع الهام.

وقامت وزارتى السياحة والتعليم بعقد عدد من الجلسات حول هذا الأمر، لربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، ونشر اخلاقيات السياحة لرفع الوعى بها لدى الأجيال القادمة، وذلك فى إطار خطة تعاون متكاملة بين الوزارتين.

ويأتى هذا فى إطار  برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى اطلقته الوزارة والذى ترتكز أحد محاوره على الاستثمار فى العنصر البشرى، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر اخلاقيات السياحة لرفع الوعى السياحى لدى لأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.

وتطرقت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إلى هذا التوجه لنشر اخلاقيات السياحة لدى طلاب المدارس، خلال مشاركتها فى مناقشة وزارية حول التعليم والتشغيل فى قطاع السياحة" بالمدينة الروسية سان بطرسبورج، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية عام 2019 كعام للتعليم وتوفير فرص العمل في قطاع السياحة.

 


وزارة السياحة

اخلاقيات السياحة

منظمة السياحة العالمية

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