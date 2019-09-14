الرئيس السيسي: مررنا بمراحل مختلفة فى الـ6 سنوات الماضية أولها تثبيت الدولة.. فيديو

كتب محسن البديوى - تصوير حسين طلال

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد من أسئلة المواطنين المتعلقة بالتابلت وتطوير التعليم، وذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة.

وعلق الرئيس، قائلًا:"أسمحوا أن أوجه لكم التحية.. وأذكر أننا عبرنا بمراحل مختلفة خلال الـ 6 سنوات الماضية أولها مرحلة تثبيت الدولة المصرية والحفاظ عليها، حيث كانت معرضة لمخاطر كثيرة جدًا".

وواصل السيسي حديثه: "وإحنا بنعمل ده، كنا بنشبك باقى المراحل معها، ولم نؤجل باقى المراحل.. وكل مرحلة كانت تتفاعل مع المرحلة السابقة لها، والمرحلة الثانية كانت البناء والتعمير والمرحلة الثالثة تناولت الاهتمام بالعنصر البشرى، فى التعليم والصحة والإصلاح الإدارى.. وحينما بدأنا ذلك لم تكن تلك المراحل المختلفة منفصلة عن بعضها، ولكن التركيز على مرحلة بعينها، وباقى المراحل معها ولكن على استحياء".



































































