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الخارجية الأردنية تدين العمل الارهابى على معملين لشركة أرامكو

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:00 م
الخارجية الأردنية تدين العمل الارهابى على معملين لشركة أرامكو وزاره الخارجية الاردنية
وكالات

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، الْيَوْمَ، الهجوم الإرهابى الآثم الذى تم صباح اليوم على معملين تابعين لشركة أرامكو فى محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اعتبر الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة هذا العمل الإرهابى المدان تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر فى المنطقة.

 واكد القضاة تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.


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