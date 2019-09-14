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التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:55 م
التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع تنسيق الجامعات - أرشيفية
وائل ربيعى

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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة طلاب الشهادات الأجنبية منتصف الأسبوع الجارى.
 
 
وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أيضا أن يتم إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والمستنفذين والمتخلفين عن التنسيق منتصف الأسبوع أيضا، مشيرا إلى أنه بنهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من جميع عمليات التنسيق، وأنه سيتم فتح الباب لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية عقب إعلان نتيجتهم.
 

مكتب التنسيق

الشهادات الفنية

تحويلات تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

اليوم السابع بلس

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