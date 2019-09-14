إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بشبرا

أحالت نيابة شبرا عاطلاً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، فى دائرة قسم شبرا .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "علاء.ع 31 سنة مسجل خطر" وبحوزته 300 قرص مخدر فى منطقة شبرا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة شبرا، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول.