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ألمانيا تبدى استعدادها لاستقبال 25% من المهاجرين الذين يصلون بحرا لإيطاليا

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 ص
ألمانيا تبدى استعدادها لاستقبال 25% من المهاجرين الذين يصلون بحرا لإيطاليا هورست زيهوفر وزير الداخلية الألمانى
برلين (رويترز)

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قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر فى تصريحات نشرت الجمعة إن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بحرا فى بادرة لحسن النوايا قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة هذا الشهر.

وتريد الدول الأعضاء فى التكتل الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون لشواطئ الاتحاد عندما يجتمع وزراء الداخلية فى مالطا فى 23 سبتمبر.

وقال زيهوفر لصحيفة زودويتشه "إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون لإيطاليا... هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة"، وأضاف "قلت على الدوام أن سياستنا المتعلقة بالهجرة إنسانية".

 

 


ألمانيا

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المهاجرين

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