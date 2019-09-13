10 خطوات بسيطة تخلصك من الكرش

كتبت أمل علام

قال موقع "FoodEatSafe" إن دهون البطن تمثل خطورة على صحتك، فهى تطلق هرمونا يسبب مرض السكر والالتهاب، ويرتبط أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الثدى والمرارة، والطريقة الوحيدة للتخلص من دهون البطن هى النظام الغذائى، وممارسة الرياضة.

أهم الخطوات للتخلص من الكرش..

1. شرب المزيد من الماء والشاى غير المحلى

التوقف عن شرب المشروبات المحلاة على الفور ضرورى للتخلص من الكرش، وهذا يشمل السكر والمحليات الصناعية، شرب الماء العادى والشاى غير المحلى والقهوة السوداء والشاى الأخضر لتحقيق أقصى فائدة.



التخلص من السكر

2. التوقف عن تناول السكر

توقف الآن عن تناول السكر، والمحليات الصناعية، والتخلص من السكر يعني عدم تناول المزيد من المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، والكعك، والمعجنات، والحلوى.



تناول الفواكه

3. تناول الفاكهة

تحتوى الفاكهة على ألياف، والألياف تشعر أنك معدتك ممتلئة لفترة أطول، ولن تأكل كثيرًا، وتحتوى الفاكهة أيضًا على العديد من الفيتامينات الصحية، ومضادات الأكسدة.



الخضراوات

4. أكل الخضار

الخضراوات تحتوى على الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة، احرص على تناول جميع الألوان من الخضراوات "قوس قزح"، ويحتوى كل منها على عناصر مغذية مختلفة، مثل الفاكهة، يحتوى الخضار على الكثير من الألياف، ويستغرق وقتًا أطول بالنسبة لك لهضمها.



تناول البروتين او اللحوم

5. أكل اللحوم

اللحوم الخالية من الدهن، مثل اللحم البقرى، والدجاج، والبيض الكامل، والسمك، البروتين الجيد، تحتوى على نسبة جيدة من البروتين الذى يساعد على تقليل الدهون.



تجنب تناول الحلويات

6. تجنب الكربوهيدرات المصنعة

يجب تجنب الكربوهيدرات المصنعة لتفقد دهون البطن، ويتم استخدام الكربوهيدرات المصنعة فى السكر، ومن السكر إلى الدهون فى البطن، كما أنها تزيد من شهيتك.

تشمل الكربوهيدرات المصنعة الدقيق الأبيض، الخبز، والأرز، والمعجنات، والصودا، والوجبات الخفيفة والمكرونة، والحلويات، وحبوب الإفطار.



تناول الحبوب الكاملة

7. تناول الحبوب الكاملة



تناول الاياف اللزجة

8. أكل الألياف اللزجة

أظهرت الدراسة أن تناول 10 إلى 14 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان يوميًا يقلل دهون البطن بنسبة 4.5 رطل على مدى 4 أشهر.

اختار الدهون الصحية

9. اختيار الدهون الصحية

يجب تناول الدهون الصحية مثل زيت جوز الهند، الأفوكادو، عباد الشمس، أو زيوت الزيتون، ويساعدك ذلك على إنقاص وزنك.



ممارسة التمارين الرياضية

10. ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية تزيد من فقدان دهون البطن مثل المشي والجري وركوب الدراجات.