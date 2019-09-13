وزير المالية الفرنسى: الاتحاد الأوروبى يدرس ضريبة مناخ على شركات الطيران

هلسنكى (رويترز)

قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسى، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى يدرس فرض ضريبة على شركات الطيران فى إطار خطة لتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف لو مير، أن قواعد الاتحاد الأوروبى ينبغى أن تعالج على نحو أفضل التكاليف البيئية لقطاع الطيران.

وقال أيضا إنه ناقش مع شركاء فرنسا فى منطقة اليورو ومع البنك المركزى الأوروبى خططا لتطوير عملة إفتراضية عامة وخفض الرسوم التى تفرضها البنوك على المدفوعات الدولية.

وأضاف أن السياسة النقدية للمركزى الأوروبى يجب استكمالها بإجراءات للمالية العامة واستثمارات لتنشيط النمو.