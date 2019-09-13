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نقابة تجاريين القاهرة تناقش قانون الضرائب غدًا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:00 ص
نقابة تجاريين القاهرة تناقش قانون الضرائب غدًا نقابة التجاريين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تعقد نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، ورشة عمل، غدًا السبت، حول القضايا الضريبية التى تدرسها وزارة المالية حاليًا، والممثلة فى "قانون جديد لضرائب الدخل، أم تعديل للقانون الحالى"، وذلك برئاسة الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، والدكتور حاتم قابيل الأمين العام.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل أيضًا: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعقد بمقر نادى العاصمة للتجاريين.

وكان قد صدر قرارًا جمهوريًا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 


نقابة التجاريين

قانون الضرائب

تعديل قانون الضرائب

الضرائب على الدخل

اخبار

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