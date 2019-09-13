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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى السيدة زينب لحصر الخسائر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:52 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى السيدة زينب لحصر الخسائر حريق-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة السيدة زينب، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية بدائرة  القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم السيدة زينب، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 

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السيدة زينب

الحمايه المدنيه

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