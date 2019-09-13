محافظ القاهرة: نقل 795 أسرة من منطقة ترعة الطوارئ إلى مشروع أهالينا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار جهود أجهزة المحافظة فى القضاء على المناطق العشوائية من الدرجة الأولى والثانية خلال الشهور الماضية، لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع لنقل سكان تلك المناطق إلى وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة بالإضافة إلى مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة .

وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم، إلى أن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ تجرى على قدم وساق، حيث تم نقل 795 أسرة حتى الآن من المستحقين إلى مشروع أهالينا وجارى تسكين باقى الاسر طبقا لانتهاء اجراءاتهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم عودة 533 أسرة من سكان تل العقارب سابقا "روضة السيدة حاليا" بعد الانتهاء من تنفيذها وفرش جميع وحداتها بالكامل وكانت المحافظة قد كانت باستضافة شباب المنطقة بمساكن المحافظة بمدينة اكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم اليه وجارى تسكين باقى المستحقين تباعا.