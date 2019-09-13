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ما لا تعرفه عن مشروعات أكتوبر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع فى 15 معلومة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:00 ص
ما لا تعرفه عن مشروعات أكتوبر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع فى 15 معلومة مشروع الاسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقراءه ..نقدم لكم فى هذا التقرير كافة المعلومات حول المشروعات الجارى تنفيذها داخل إحدى مدن الجيل الرابع وهى مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك من خلال خطوات محددة وهى كالتالى ...
 
1- تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة حوالى 61 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.
2- جارى تنفيذ نحو 4236وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى .
3- لأول مرة يتم تنفيذ ميناء جاف داخل غرب القاهرة بمدينة أكتوبر الجديدة.
4- مدينة أكتوبر الوحيدة التى قسمت المنطقة الصناعية لمناطق صغيرة ومتوسة وكبيرة طبقا لنوع النشاط.
5- تم وضع نماذج محددة للورش الصناعية اسوة  فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
 
6- تم الانتهاء من 35688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
 
7- جارٍ تنفيذ 4236 وحدة بمشروع "سكن مصر".
 
8- تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بمشروع استكمال الطريق شمال الواحة بطول 3.5 كم.
 
9- جارى تنفيذ أعمال القطع وحفر الخزان الأرضى بمشروع ترفيق المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1100 فدان.
 
10- جارى استكمال الطريق شمال الواحة بطول 13.5 كم,
 
11- بلغت نسبة تنفيذ مشروع ازدواج طريق المطار واستكمال طريق شمال الواحة بطول 4 كم، إلى 25 %.
12- تم البدء فى تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر بطاقة 105 آلاف م3/ يوم مرحلة أولى.
13- جارى عمل توسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/ يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه ابني بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/ يوم.
14- جارٍ تنفيذ محطة رافع الصرف وخط طرد لمشروع (1783 عمارة) إسكان اجتماعى، بمنطقة الـ800 فدان، بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم.
15- تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء ربوة أكتوبر، بقدرة إجمالية 160 ميجا فولت أمبير.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدن الجيل الرابع

مدينة اكتوبر الجديده

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