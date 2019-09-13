ما لا تعرفه عن سكر النوع الثانى.. السمنة أهم أسباب الإصابة به والشاى يقاومه

كتبت هند عادل

داء السكرى من النوع 2 هو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فى جسم الإنسان، ويرتبط داء السكرى من النوع 2 بفرط الوزن وقد تكون أكثر عرضة للإصابة به في الأسرة عند تواجد أحد من العائلة مصابا به.

تعني الحالة أن الجسم لا يتفاعل بشكل صحيح مع الأنسولين وهو الهرمون الذي يتحكم في امتصاص السكر فى الدم ولا يمكنه تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح.

تزيد الدهون الزائدة في الكبد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لأن التراكم يجعل من الصعب التحكم فى مستويات الجلوكوز، كما يجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل".

فقدان الوزن هو المفتاح لتقليل الدهون في الكبد والسيطرة على الأعراض، تشمل الأعراض التعب والشعور بالعطش والتبول المتكرر، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة مع الأعصاب والرؤية والقلب،عادة ما ينطوي العلاج على تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة، ولكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب دواء.

وأوضحت دراسة بحثية أن شرب الشاي يمكن أن يساعد في منع مرض السكري من النوع 2، حيث يساعد استهلاك المشروبات الشعبية على تخفيف التزايدات في مستويات السكر في الدم التي يتم تشغيلها عن طريق تناول وجبات خفيفة حلوة.

في آخر دراسة ، وجد أنه يقلل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز لدى البالغين الذين تلقوا مشروبات محملة بالسكروز، والشاى مليء بالبوليفينول ، ويعتقد الخبراء أن هذه المركبات القوية تمنع امتصاص السكر.

من المعروف أن السيطرة على مستويات السكر في الدم أمر بالغ الأهمية للوقاية من الحالة المميتة المحتملة، كما أنه يعتبر المفتاح لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات تغير الحياة للإشخاص الذين يعانون من مرض السكر فعليا.