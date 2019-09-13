للنساء فقط.. دهون البطن العميقة تزيد خطر الإصابة بالسكر

كتب بيتر إبراهيم

يعرف الباحثون بالفعل أن الدهون الزائدة في الجسم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بداء السكري، ولكن أظهرت دراسة جديدة أن أحد أشكال الدهون، على وجه الخصوص - الشكل "غير المرئي" الذي يتراكم حول الأعضاء والأمعاء - يمكن أن يزيد هذا الخطر أكثر من سبع مرات ، على الأقل في النساء، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”.

وعلى الرغم من أن الدهون الزائدة في الجسم تشكل خطرًا معروفًا للعديد من الحالات المرضية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، إلا أن الأبحاث الحديثة قد جمعت أدلة لإظهار أن كمية الدهون في الجسم ليست هي العامل الوحيد الذي يساهم في حدوث الخطر.

وأوضحت دراسة في العام الماضي أن الأطباء ربما يقومون بعمل جيد لتقييم الأماكن التي jتراكم فيها الدهون في الجسم لفهم خطر إصابة الشخص بالسكري.

والآن ، وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة أوبسالا في السويد أن الدهون التي تتراكم حول الأعضاء والأمعاء - وتسمى الدهون الحشوية - هي عامل حاسم يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، وخاصة عند النساء.

وأوضح الباحثون أن الدهون الحشوية "غير مرئية" ، من الصعب معرفة مقدار تخزينها فى جسم الشخص، وللقيام بذلك ، يجب على المتخصصين إجراء اختبارات باهظة الثمن، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

وأضاف الباحثون أن الدهون الحشوية كانت مرتبطة بقوة لخطر الإصابة بالأمراض لدى النساء مقارنة بالرجال، وإضافة كيلوجرام إضافي من الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أكثر من سبع مرات لدى النساء ، في حين أن نفس الكمية من تراكم الدهون تزيد فقط من خطر الإصابة بأكثر من مرتين في الرجال.