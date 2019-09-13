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صور.. مجلس الوزراء ينشر نماذج لمطاعم عين الصيرة بعد تطويرها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:22 م
صور.. مجلس الوزراء ينشر نماذج لمطاعم عين الصيرة بعد تطويرها المطاعم التى سيتم بنائها بمحيط عين الصيرة بعد تطويرها
كتبت هند مختار

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فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات، نشر مجلس الوزراء، من خلال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" صورا لنموذج المطاعم التى سيتم بنائها بمحيط منطقة عين الصيرة التى يتم تطويرها.
 
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، قد تفقد أمس الخميس منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون وتابع أعمال إزالة العشوائيات وتطوير المنطقة ، مؤكدا فى تصريحات له خلال الجولة أنه تم إزالة من 70 وحتى 80%  من هذه المناطق العشوائية وتسكين الأهالى فى مناطق حضارية.
 
 
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عين الصيرة

ازالة العشوائيات

مجلس الوزراء

سور مجرى العيون

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