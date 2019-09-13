صور.. مجلس الوزراء ينشر نماذج لمطاعم عين الصيرة بعد تطويرها

كتبت هند مختار

فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات، نشر مجلس الوزراء، من خلال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" صورا لنموذج المطاعم التى سيتم بنائها بمحيط منطقة عين الصيرة التى يتم تطويرها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، قد تفقد أمس الخميس منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون وتابع أعمال إزالة العشوائيات وتطوير المنطقة ، مؤكدا فى تصريحات له خلال الجولة أنه تم إزالة من 70 وحتى 80% من هذه المناطق العشوائية وتسكين الأهالى فى مناطق حضارية.