صور.. آلاف يتظاهرون بالجزائر مطالبين برحيل باقى النخبة الحاكمة قبل الانتخابات

الجزائر (رويترز)

شارك عشرات الآلاف من الجزائريين فى مسيرة بالعاصمة، اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل باقى أفراد النخبة الحاكمة مثلما حدث مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل إجراء أى انتخابات جديدة.

وشملت الاحتجاجات التى تجرى للجمعة الثلاثين على التوالى مطالب بالإفراج عن كريم طابو المعارض البارز المحتجز منذ يوم الأربعاء بتهمة "المساهمة فى إضعاف معنويات الجيش".

ويرغب الجيش، أقوى مؤسسة بالجزائر، فى إجراء انتخابات رئاسية فى أقرب وقت لكسر الجمود بين المحتجين والسلطات، وتسبب عدم وجود رئيس منتخب منذ استقالة بوتفليقة فى ابريل فى وجود فراغ دستورى فى أكبر بلد أفريقى ومصدر الطاقة الرئيسي.

واحتجزت السلطات عشرات من حلفاء بوتفليقة ومنهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، ورئيسان سابقان للمخابرات، ووزراء ورجال أعمال ذوو نفوذ، بتهم الفساد لكن المحتجين يدعون لإجراءات أكبر للإطاحة بالنظام القديم.



احتجاجات الجزائر



العلم الجزائرى



المتظاهرين يسيرون فى الشوارع



جانب من المظاهرات



لافتة يرفعها متظاهر