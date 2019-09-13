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رئيس جامعة بورسعيد :تجهيز كلية العلاج الطبيعى لاستقبال الطلاب الجدد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:07 م
رئيس جامعة بورسعيد :تجهيز كلية العلاج الطبيعى لاستقبال الطلاب الجدد
بورسعيد محمد فرج

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قال الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد  أن الجامعة انتهت من اعلان نتائج  الكليات بنسبة 99% فضلا عن تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية وإحتياجات المعامل وإنتدابات بعض أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الآخرى لسد العجز بالكليات .

وأضاف شاهين لـ   "اليوم السابع " أن  الجامعة سوف تستقبل 25 ألف طالبا وطالبة من بينهم 100 وافدا من الدول العربية بكلية الطب والدراسات العليا وكلية التجارة خلال بدء الدراسة يوم 21 سبتمبر الجارى ، مضيفا أن الجامعة أنهت كافة الإستعدادات للأنشطة الطلابية المختلفة ، موضحا أن هناك 2500 طالب وطالبة بـ 4 مدن جامعية تم تجهيزها جميعا لإستعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات سواء الطلاب الجدد والقدامى وفقا لشروط المجلس الآعلى للجامعات التى تؤهلهم للالتحاق بالمدن الجامعية .

وأضاف شاهين ، أن هناك برامج بكلية علوم قسم الرياضيات وبرامج أخرى بكلية التربية كاللغة الإنجليزية وبرامج التشيد وهندسة الغاز وبرامج لنظم المعلومات الجغرافية وهى من البرامج التى تخدم المجتمع بشكل عام ، فضلا عن وجود كلية العلاج الطبيعى التى تم تجهيزها بعد صدور قرار الوزارة لإستقبال الطلاب الجدد خلال العام القادم بعد الإنتهاء من المدرجات والمعامل التى تؤهل الطلاب لسوق العمل وهناك أيضا كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بالإضافة إلى كلية الحقوق ومن ثم لدينا 13 كلية ابرزها كثافة كليتى التجارة والآداب .


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