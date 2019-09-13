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برنامج أممى يشيد بعزم حكومة السودان تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:07 م
برنامج أممى يشيد بعزم حكومة السودان تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة" عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
الخرطوم /أ ش أ/

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أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتزام الحكومة السودانية الجديدة، لعب دور فعال فى تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة".

وأعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فى بيان اليوم الجمعة، عن سعادته بتأكيد مجلس الوزراء السوداني، أن قضايا البيئة ستحظى باهتمامه، فضلا عن توجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، بالتقليل من استخدام الورق فى عمل الوزارات وتعويضه بتفعيل نظام التداول الشبكي، وجعل ذلك سياسة متبعة فى الدولة.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة -فى البيان- "يجب أن يتم حوار بين جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، كى توضح كل الجهات الفاعلة مواقفها فى مجال السياسة العامة بشأن كيفية بناء النظام البيئى الرقمى للكوكب".

وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى منتدى دولى لأصحاب المصلحة المتعددة للمجتمع البيئي، وصانعى السياسات، والتكنولوجيا، والمبرمجين، لكى يضعون تصور المستقبل الذى نحتاج إليه".

 


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