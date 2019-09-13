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النيابة تحقق مع 3 متهمين بتعذيب شاب حتى الموت فى السلام

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:47 م
النيابة تحقق مع 3 متهمين بتعذيب شاب حتى الموت فى السلام جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة السلام، التحقيق مع 3 متهمين عذبوا مواطنا حتى الموت، بسبب خلافات بينهم بمنطقة السلام.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة أول السلام، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهم، وتوجهوا لشقة المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب، فأحدثوا إصابته المُشار إليها وأجبروه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض ) حتى يتمكنوا من مساومته، وإجباره على ترك الشقة وتركوه على قيد الحياة وهربوا إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، وبإرشادهم تم ضبط (إيصالات الأمانة المشار إليها ومذيلة ببصمة المجنى عليها )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


قتل

القتل العمد

مشاجرة

حبس

نيابة السلام

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