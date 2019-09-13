سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تكلف التمثيل العمالى فى ميلانو بمتابعة معاش أسرة مصرى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:20 ص
القوى العاملة تكلف التمثيل العمالى فى ميلانو بمتابعة معاش أسرة مصرى وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "كامل.م.ر" المتوفى فى ايطاليا فى 2 يوليو 2018 ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" من عدمه .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالى بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفى للمعاش من عدمه، أفاد المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أنه على الرغم من عدم وجود مستندات لدى الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة.

وأوضح أنه تم الحصول على المستندات المطلوبة، وتم بحث ملف المواطن المتوفى لدى هيئة التأمينات الإيطالية التى أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات، ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشاً كاملاً، وبالتالى تم ابلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورًا.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

ايطاليا

العماله المصريه بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تختتم مبادرة "اعرف واحمى نفسك" للتوعية بالسلامة المهنية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:54 م

القوى العاملة: تجديد 9268 تصريح عمل لمصريين بالإردن من خلال الحاسب الآلى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:35 م

القوى العاملة بالفيوم توفر 6954 فرصة عمل خلال أغسطس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:24 م

3 تشريعات هامة على أجندة لجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الخامس للبرلمان

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:30 ص

القوى العاملة: تحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات مصريين عن عملهم بالسعودية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 10:58 ص

القوى العاملة تطلق مبادرة "اعرف واحمى نفسك" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 03:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة