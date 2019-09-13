القوى العاملة تكلف التمثيل العمالى فى ميلانو بمتابعة معاش أسرة مصرى

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "كامل.م.ر" المتوفى فى ايطاليا فى 2 يوليو 2018 ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" من عدمه .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالى بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفى للمعاش من عدمه، أفاد المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أنه على الرغم من عدم وجود مستندات لدى الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة.

وأوضح أنه تم الحصول على المستندات المطلوبة، وتم بحث ملف المواطن المتوفى لدى هيئة التأمينات الإيطالية التى أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات، ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشاً كاملاً، وبالتالى تم ابلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورًا.