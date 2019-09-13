القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وحشيش فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية بتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة والقوة المرافقة له من ضبط "السيد. ا ح" 30 سنة عاطل ومقيم بقرية ميت غزال وبحوزته بندقية آلية، 25 طلقة ذات العيار، و3 أكياس حشيش وزن 700 جرام، مبلغ مالى حصيلة البيع، هاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.