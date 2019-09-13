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الشرطة البريطانية تعتقل 4 أشخاص فى مطار هيثرو بتهمة نشر الفوضى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:07 ص
الشرطة البريطانية تعتقل 4 أشخاص فى مطار هيثرو بتهمة نشر الفوضى الشرطة البريطانية
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة سكاى نيوز، اليوم الجمعة أن الشرطة البريطانية اعتقلت 4 أشخاص في مطار هيثرو بتهمة نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام.

بريطانيا

هيثرو

فوضى

الأمن العام

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