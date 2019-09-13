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التدخل السريع ينجح فى إيداع مشرد بلا مأوى بالمطرية دار رعاية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:00 م
التدخل السريع ينجح فى إيداع مشرد بلا مأوى بالمطرية دار رعاية إيداع مشرد بلا مأوى بالمطريك
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىّ انه بشان تداول رواد مواقع التواصل صورة لشخص مريض يقيم فى سيارة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وعلى إثرها، وجهت  وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع بفحص الشكوى.
 
تبين للفريق وجود المشرد فى مدينة الإيمان بشارع الترولى المطرية - القاهرة؛ حيث توجه الفريق إلى العنوان المذكور وتبين  أنه يدعى خالد. ف. م. وعمره 45 عاما عامل ألومنيوم، وكان يعمل فى ورشة لصناعة الألومنيوم بدولة قطر وأصيب بجلطة في المخ أصابته بشلل فى جانبه الأيسر وعليه عاد إلى مصر ووقعت مشاكل بينه وبين زوجته انتهت بالطلاق وترك المنزل وخرج على المعاش بسبب إصابته بالجلطة وهو بالمكان منذ عام.
 
وتم إقناع المشرد بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الإجتماعية وبالفعل تم إيداعه دار المطراوي بالمطرية.
 
 
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وزيرة التضامن

التدخل السريع

إيداع مشرد بلا مأوى بالمطريك

ايداع مشرد بدار رعاية

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