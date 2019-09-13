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ارتفاع حصيلة المصابين خلال قمع الاحتلال للمسيرات فى غزة إلى 58 فلسطينيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:50 م
ارتفاع حصيلة المصابين خلال قمع الاحتلال للمسيرات فى غزة إلى 58 فلسطينيا مظاهرات غزة _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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ارتفعت حصيلة المواطنين الفلسطينيين المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلى، خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة إلى 58 مواطنا قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة - بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 58 إصابة بجروح مختلفة منها 31 بالرصاص الحى من قبل الاحتلال الإسرائيلى خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .. فيما أصيب 27 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز التى أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب عدد من المشاركين فى مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصل الشباب الفلسطينى إلى نقاط التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى تحمل اسم "فلنشطب أوسلو من تاريخنا"، وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلى قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية قريبة من المكان.

 


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الاحتلال

المسيرات فى غزة

فلسطين

أخبار فلسطين

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