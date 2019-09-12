"معلومات الوزراء" يعقد برنامجا تدريبيا في مجال "إدارة الأزمات والكوارث " لطلاب جامعة بني سويف

كتبت هند مختار

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على مدار يومين خلال الفترة 11 – 12 سبتمبر 2019 البرنامج التدريبي الثاني في مجال" إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لطلاب جامعة بني سويف" تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وبحضور الدكتور على مسعود – عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وقدم محمد حسان – المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر – البرنامج التدريبي والذي تضمن المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، والمفاهيم الأساسية، وأطر العمل الدولية في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث, والعلاقة بين التنمية المستدامة والحدّ من مخاطر الكوارث.

كما تم تقديم مجموعة كبيرة من مواد التوعية للطلاب حول كيفية التصرُّف في حالات الطوارئ, والإلمام وأرقام الطوارئ المختلفة, وقد تم قياس مدى معرفة الطلاب بأرقام الكوارث وكيفية تصرفهم في حالات الطوارئ قبل بداية التدريب وبعد إنتهاء فعاليته, وأوضحت النتائج وجود تطوُّر كبير في المستوى المعرفي لديهم في هذا الشأن.

واختتمت فعاليات التدريب بتقديم سيناريو مكتبي على موقف افتراضي لحدوث سيول, وقام الطلاب باستعراض الإجراءات المطلوبة لمواجهة الحدث في مراحله الثلاث.

وفى نهاية البرنامج سلم المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر المتدربين شهادات المشاركة.