معتز بالله عبد الفتاح: حروب الجيل الرابع واقع وليست خيال علمى

كتب هيثم سلامة

أكد معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن حروب الجيل الرابع ليست خيال علمى ولكنها واقع حقيقى، وتعتمد عليها بعض مخابرات الدول بدلا من الإنفاق العسكرى الكبير، إذ تبحث هذه الأجهزة الاستخبارية عن الثغرات مثل الطائفية والتفريق بين الجيش والشعب والحروب النفسية وخلق الفتن بين الكبار والصغار فى الدول المستهدفة .

وأضاف معتز بالله عبد الفتاح، خلال حوراه مع برنامج "كل يوم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، :" لوهناك ضابط فى مخابرات دولة معادية لمصر، أول شيء يتم البحث عنه الفتنة الطائفية، أوجعل المسلم فى مواجهة المتأسلمين ، وأن مخابرات الدول الأجنبية لديها فرصة بالنسبة لها أن يكون هناك جماعات وإخوان، ثالثًا: التفرقة بين الجيش والشعب، لابد من إظهارهم كأنهم امبراطوريات من دولة أخرى".

وأضاف عبد الفتاح :" إن حروب الجيل الرابع تعتمد على فكرة هدم الشعب من الداخل، بالإضافة إلى الحروب النفسية، واختلاق الفتن بين الشباب والكبار ، مشددا على ضرورة أن تقوم أجهزة الدولة بتقوية مناعتها وإغلاق الثغرات ، وهناك ما يقوم بمراقبة ما يحدث على الإنترنت، ونريد حرية بدون فوضى ومحاولة خلق صراعات داخلية".