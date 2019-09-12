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ضبط عاطل قتل شابا لخلافات بينهما بالمحلة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:28 م
ضبط عاطل قتل شابا لخلافات بينهما بالمحلة عاطل - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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اقدم عاطل على قتل شاب بقرية لومانه التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، لوجود خلافات سابقة بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكابه للواقعة.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بمصرع شاب يدعى  "على.ج" عامل، إثر إصابته بطعنة نافذة بالرقبة، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين القتيل واخر يدعى  "عبدالله. ال" بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله.
 
 
 
 
 

 


مدير امن الغربيه

المحله

مشاجره

جثة

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