زوجة تطلب منع زوجها من السفر لصدور حكم ضده بالحبس فى قضية نفقه

أقامت زوجة طلب منع من السفر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام زوجها بنفقة طفلتيها،بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد لـ174 ألف جنيه متجمد نفقة .

وقالت الزوجة منال ، صاحبة الـ 34 عاما:" زوجي عنفني وأستولى على منقولاتي ومنزلي، بعد علم أننى سأنجب طفلة ثانية، و فشل فى اجهاضي بعلقة موت وسافر لأحدي الدول العربية حيث يعمل مسئولا بإحدى الشركات هناك، وعندما اقترب موعد الولادة طلبت منه إرسال مصروفات المستشفى الخاص، واضطر والدي الى تحمل جميع النفقات رغم ضيق حاله.

وأضافت:" رفعت دعوى طلاق،ولكني فشلت في الحصول على حكم، ثم أقمت قضية أجر مسكن ونفقة وصدر لى حكم 3000 جنيه شهريا، وزيادة نفقة بـ2500 جنيه، إلا أن زوجى امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ174 ألف جنيه، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم ".