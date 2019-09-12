رئيس جامعة الأقصر يعلن جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة احتياجات مبانى المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن الأمن والأمان والسلامة للطلاب حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الشامل لمبانى المدن الجامعية بالأقصر ومدينة طيبة الجديدة بهدف تقديم خدمة جيدة للطلاب، وذلك فى إطار إستعدادات جامعة الأقصر لإستقبال العام الجامعى الجديد 2019 /2020.

وأضاف الدكتور بدوى شحات – فى بيان صحفى - أنه سيتم متابعة تطبيق الإشتراطات والمواصفات الصحية على العاملين بأماكن إنتاج وإعداد وتقديم الأغذية فى المدن الجامعية، وكذلك أماكن الإقامة وذلك طبقا لمواصفات وقواعد الأمن والسلامة، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية ومواصفات الجودة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه إعتمد اللائحة الداخلية للمدن الجامعية، والتى شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، إلى جانب قواعد القبول للطلاب القدامى، موجهاً القائمين على إدارة المدن الجامعية بالأقصر وطيبة ضرورة توفير المواصفات الصحية والبيئية السليمة، والحفاظ على الشكل العام والجمالى للمبانى والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالإقامة، والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه الطلاب.