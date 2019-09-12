رئيس أوكرانيا يعلن وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات "مينسك"

كييف /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن بلاده تعمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات "مينسك" لتسوية النزاع بمنطقة "دونباس" شرقى البلاد.

وأوضح زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أن خارطة الطريق ستكون لها مواعيد محددة لتطبيقها، مشيرا إلى أن هذا العمل جار تحضيرا لقمة "رباعية نورماندى" التى تضم كلا من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والتى لم يحدد موعد انعقادها بعد.

وفى هذا الصدد، أكدت إيرينا فيريشوك النائبة فى البرلمان الأوكرانى عن حزب "خادم الشعب" التابع لزيلينسكى، أن خارطة الطريق تشمل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعبور "المنطقة الرمادية" عند خط التماس بين الأراضى التى تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، وبين تلك التى تحت سيطرة جمهوريتى دونيتسك و لوجانسك المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وكذلك الإجراءات الخاصة بحصول سكان دونباس على الوثائق الأوكرانية ومعاشات التقاعد من الدولة.