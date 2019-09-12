حقن البعوض بالبكتيريا يحمى البشر من الإصابة بفيروس حمى الضنك

كتب بيتر إبراهيم

أثار فريق من العلماء أن حمى الضنك قد يتم القضاء عليها بعد إصابة البعوض بالبكتيريا التي تمنعهم من حمل الفيروس.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام فريق من الباحثين الدوليين بحقن البعوض من الذكور والإناث بالبكتيريا “Wolbachia” ، قبل إطلاق الحشرات في البرية.

بعد أسابيع ، ولدت البعوض وأنتجت ذرية حملت أيضا “Wolbachia”، وهذه البكتيريا المقاومة للأمراض تجعل من الصعب على الحشرات نشر فيروس حمى الضنك.

تمت تجربة هذا النهج لأول مرة في أمريكا الشمالية ويتم اختباره الآن في تسع دول حول العالم.

شهدت فيتنام على وجه الخصوص "انخفاضًا ملحوظًا" في الحالات ، حيث انخفضت معدلات الإصابة بنسبة 86%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينشر فيه تفشي مرض حمى الضنك الوخيم بشكل غير طبيعي ليدمر جنوب شرق آسيا، ويقتل مئات الأشخاص.

وجدير بالذكر أن حمى الضنك عادة ما تكون خفيفة ، مع أعراض تشمل الحمى ، وصداع شديد وألم خلف العينين، ولا يوجد علاج أو علاج محدد ، وقد يصاب المرضى كبار السن أو الذين يعانون من حالات طبية أخرى بحمى الضنك الشديدة.

هذا يمكن أن يؤدي إلى دم في البول وفشل الأعضاء وضيق التنفس - عندما لا تستطيع الرئتان تزويد الأعضاء الحيوية بما يكفي من الأوكسجين.