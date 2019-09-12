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بالفيديو .. تعرف على أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الجديدة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:44 م
بالفيديو .. تعرف على أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الجديدة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو ، يستعرض خلاله أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة وهيئاتها الثلاثة

وأوضح الفيديو ، أن هناك عده ضمانات لنجاح هذا النظام ومنها أن المركز المالى سيتولى فحص المنظومة كل 4 سنوات أو أقل من خلال لجنة من الخبراء بجانب أن العاملين فى الهيئات الثلاثة سيكون لهم الضبطية القضائية تشمل صلاحيات دخول أماكن تقديم الخدمات لفحص الإجهزة والسجلات والحق فى استبعاد تقصيره ، لافتا الى أن الهيئات الثلاثة ستخضع للرقابة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات

وشدد مقطع الفيديو ،على أن هناك مجموعة من القوانين الصارمة التى سيتم تطبيقها فى حالة إثبات إحدى المخالفات التى تتضمن الإمتناع عن الإبلاغ عن البيانات اللازمة أو الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة أو منع موظفين الهيئة من فخص السجلات .


التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

مجلس الوزراء

الحكومة

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