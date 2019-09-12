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انتبه.. ممارسة الرياضة مع خفض السعرات الحرارية يقلل حجم العظام 20٪

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:00 م
انتبه.. ممارسة الرياضة مع خفض السعرات الحرارية يقلل حجم العظام 20٪ ممارسة الرياضة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن الجمع بين ممارسة الرياضة مع خفض السعرات الحرارية يسبب فقدان الوزن، لكنه يخفض من حجم العظام.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضع العلماء الفئران على نظام غذائي محكم مع ممارسة الرياضة لمدة ستة أسابيع، وقد فقدوا الوزن، وهو ما اعتقد الفريق أنه سيجعل عظامهم أكثر قوة.

لذلك فوجئ الباحثون باكتشاف انخفاض حجم عظام القوارض في الواقع بنسبة 20%.

وبالنسبة للإنسان، يحذر الباحثون من أن تخفيض السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن يكون له "تأثير كبير على العظام" ، خاصةً لدى النساء ، الذين تضعف عظامهن بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

وتأتي الدراسة التي أجرتها جامعة نورث كارولينا وسط اتجاه متزايد للوجبات الغذائية المخفضة للسعرات الحرارية، وقالت الدكتورة مايا شتاينر المؤلفة الرئيسية "هذه النتائج كانت مفاجأة إلى حد ما بالنسبة لنا".

وقد أظهرت الدراسات السابقة التي أجريت على الفئران أن ممارسة الرياضة مع نظام غذائي طبيعي من السعرات الحرارية، أو حتى نظام غذائي عالي السعرات الحرارية، مفيد لصحة العظام.

والآن نحن نتعلم أن هذا ليس صحيحًا للتمرين مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.


ممارسة الرياضة

الرياضة

فوائد ممارسة الرياضة

السعرات الحرارية

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