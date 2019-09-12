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أمير الرياض يستقبل سفير الصين لدى السعودية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:17 م
أمير الرياض يستقبل سفير الصين لدى السعودية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين أمير الرياض يستقبل السفير الصينى
كتب محمد تهامى زكى

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض السعودية، فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، السفير "تشن وى تشينج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المشتركة.

كما استقبل أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودى الألمانى صبحى عبدالجليل بترجى، ونائب رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحى بترجى، وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الشركة فى منطقة الرياض.

 


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