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مفتى القدس يعلن عن تأخير صلاة العيد فى الأقصى للتصدى لاقتحامات المستوطنين

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:03 م
مفتى القدس يعلن عن تأخير صلاة العيد فى الأقصى للتصدى لاقتحامات المستوطنين مفتى القدس
رام الله (أ ش أ)

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أعلن الشيخ محمد حسين، مفتى القدس والديار الفلسطينية، عن تأخير صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بتوقيت القدس بدلا من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام المسجد صباح الأحد المقبل.

ودعا المفتى، فى خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك اليوم، إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذرا من تهديدات المستوطنين باقتحامه، مشددا على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وأنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات.

ودعا مجلس الأوقاف والشئون الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء بالقدس، فى بيان مشترك، جميع أئمة مساجد القدس إلى إغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد فى المسجد الأقصى فقط.

وأكد البيان جواز تأجيل ذبح الأضاحى لليوم الثانى من العيد، "لنعمر المسجد الأقصى فى أول أيام عيد الأضحى".

وفى السياق ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية فى القدس إلى الزحف والرباط أول أيّام عيد الأضحى المبارك فى المسجد الأقصى المبارك، لإحباط ومواجهة تهديدات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية باقتحامه وتدنيسه.

وأكدت القوى أنها ستقف جسدا واحدا مع جميع الفعاليات فى القدس، مشددة على ضرورة الرباط فى المسجد الأقصى من الفجر وطوال أول أيام عيد الأضحى، وضرورة الحفاظ على الحضور فى الأقصى طوال أيام العيد الأربعة.

يشار إلى أن المستوطنين أطلقوا دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح يوم الأحد المقبل، بدعوى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

 


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