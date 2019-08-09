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محافظ الوادى الجديد يقرر إنشاء مقر لحى السلام وصرف مكآفات مالية للطلاب المتفوقين

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:10 م
محافظ الوادى الجديد يقرر إنشاء مقر لحى السلام وصرف مكآفات مالية للطلاب المتفوقين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإقامة رئاسة مستقله لحي السلام وأحياء الجمعيات المجاورة وتجهيزها بكامل الإمكانيات من معدات وسيارات وعمال وذلك نظرا للتوسع السكني المتزايد بهذه المنطقة.
 
ووجه الزملوط بإلزام شركة النظافة بوضع صناديق قمامة كافية بشوارع الحي ، وقيام مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الأمن لتكثيف حملات القضاء علي الكلاب الضالة بالحي والأحياء المجاورة  
 
وكلف الزملوط قطاع الكهرباء بدفع لجنه عاجلة لبحث مشكله ضعف التيار الكهربائي ببعض المناطق بالحي والعمل علي سرعه حلها .
وكلف ايضا القوي العاملة بتنفيذ دورة تدريبية لتأهيل الشباب من الخريجين علي الحرف المختلفة المرتبطة بمجال الإنشاءات كالسباكة واللحام والخراطة والكهرباء وأعمال البناء وغيرها من الحرف وذلك لإعدادهم لسوق العمل خاصة مع قرب البدء في إنشاء مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك ومجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل لأبناء المحافظة في المجالات المختلفة .
 
 .
وفي سياق متصل منح محافظ الوادي الجديد،الأوائل بجميع مراحل التعليم من الحاصلين علي المركز الثاني حتي المركز العاشر مكآفات ماليه تقديرا لهم لتشجيعهم علي مواصلة التفوق وليكونوا قدوة يحتذي بها للأجيال القادمة.
 
واعرب الزملوط عن سعادته لتفوق الأوائل وتميزهم وحصولهم علي مراكز متقدمة مؤكدا دعم المحافظة الكامل لهم في كافة مراحلهم التعليمية القادمة .
 
 
 
 
 

 


الوادى الجديد

حي السلام بالخارجة

احياء الخارجة

تعليم الوادي الجديد

مدارس الوادى الجديد

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