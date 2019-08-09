محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بالشيخ الشاذلى "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم الجمعة، حفظة القرآن الكريم بقرية الشيخ الشاذلى بمرسى علم، جاء ذلك خلال زيارته لمسجد الشيخ الشاذلى لمتابعة احتفالات مولد القطب الصوفى ابو الحسن الشاذلى .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أهمية هذه المسابقة لتشجيع الأطفال على حفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم .

من جانبه قال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن هذه المسابقة شارك بها 68 طفل من أبناء الشيخ الشاذلى .

وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارة الشئون الصحية بالمحافظة بتوفير المياه والخدمات الطبية بالشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم على مدار اليوم ، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين الذين يتوافدون للاحتفال بمولد القطب الصوفى ابو الحسن الشاذلى.

وفى ذات السياق أفاد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تكديس 2200 طن من المياه بالإضافة إلى توفير عربات إضافية بإجمالى 500 طن من المياه يوميا خلال فترة الاحتفال والتى تصل إلى 10 ايام .

و قال الدكتور تامر مرعى مدير مديرية الشؤون الصحية أن المديرية أقامت قافلة طبية تضم جميع التخصصات منذ بداية الاحتفال بمولد الشيخ ابو الحسن الشاذلى، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الأدوية التى من الممكن أن يحتاج إليها المواطنين .

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تكريم حفظة القرآن الكريم (3)



تكريم حفظة القرآن الكريم (4)



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تكريم حفظة القرآن الكريم (6)



جولة محافظ البحر الأحمر (1)



جولة محافظ البحر الأحمر (2)



جولة محافظ البحر الأحمر (3)