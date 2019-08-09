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صور.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:17 ص
صور.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حجاج بيت الله الحرام
وكالات أنباء

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بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين
ححجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية


وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة .


ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها ، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة ( الوقفة الكبرى )، ثم يعودون إليها بعد " النفرة " من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام ( 10 - 11 - 12 - 13 )، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل ، وذلك لقوله تعالى : (( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )).

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

 

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16,8 كم2، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج ، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر" .

 

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين
ححجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية


وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة .


ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها ، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة ( الوقفة الكبرى )، ثم يعودون إليها بعد " النفرة " من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام ( 10 - 11 - 12 - 13 )، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل ، وذلك لقوله تعالى : (( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )).

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

 

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16,8 كم2، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج ، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر" .

 


الحج

حجاج

يوم التروية

عرفات

وقفة عرفات

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