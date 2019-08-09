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حملات لضبط الأسواق بـ"الشروق"..وتخصيص أماكن لبيع الأضاحى بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:12 ص
حملات لضبط الأسواق بـ"الشروق"..وتخصيص أماكن لبيع الأضاحى بالقاهرة الجديدة ذبح الأضاحى
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تكثيف حملات ضبط الأسواق والمحال المخالفة بالمدينة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتراخيص اللازمة للتشغيل، ولمنع انتشار المظاهر العشوائية بالمدينة.
 
وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه تم شن حملة موسعة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لإزالة ورفع الإشغالات ومراجعة رخص التشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك لتعديهم على ممرات المشاة ومخالفتهم الأنشطة المصرح بها، مشيراً إلى أنه تم مصادرة المضبوطات ورفع عدادات المرافق بالمحال المخالفة بالأسواق التجارية بالأحياء الأول والثانى بمعاونة شرطة التعمير.
 
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط المخالفات خلال الفترة القادمة لتشمل كافة أنحاء المدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بها.
 
من ناحية أخرى، أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تخصيص أماكن لبيع الأضاحى بالمدينة، قبل عيد الأضحى المبارك لمنع انتشار المظاهر العشوائية، مشيراً إلى أن قوة التدخل السريع بإدارة أمن جهاز المدينة قامت بإخلاء شادر أضاحى عشوائى  بالتجمع الثالث،  وتم التنبيه على التجار المتواجدين بعدم العودة مرة أخرى، والالتزام بالأماكن المحددة من قبل الجهاز، والتى تم الإعلان عنها سابقاً.
 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مدينه القاهره الجديده

عيد الاضحى

الاضاحى

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