حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما سائق سيارة وسرقتة بشبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

قرر عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة حبس شقيقان 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامها بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصيه وسيارته وإخفائها فى شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء طارق العجيزى مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تمكن ضباط مباحث قسم اول شبرا الخيمه بضبط سيارة بدائرة القسم وبداخلها سكين "مدممة" وتوصلت التحريات الى ان مرتكب الواقعه عاطل 25 سنه سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "سرقة"وتم ضبطه اثناء توجهه لإستقلال السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة قتل قائد السيارة المضبوطه بالسكين المعثور عليه بداخلها بالاشتراك مع "شقيقه" 34 سنه، سائق ، ومحكوم عليه فى 4 قضايا "تبديد" وتم القبض عليه.

وقال فى اعترافاته أنه وشقيقه من مدمنى المواد المخدرة ومرورهما بضائقه مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع ويوم الواقعة استقلا السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب بإستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.

وبمواجهة شقيقه اعترف بنفس المضمون وارشد عن التليفون المحمول الخاص بالمجنى عليه حوزة زوجته 32 سنه ربة منزل وتم ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات سرقة وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول وتم تحرير ملحق اخطار بقسم اول شبرا الخيمه تنسيقا مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة.