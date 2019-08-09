جامعة دمياط تعلن عن اختبارات القدرات للحاصلين على دبلوم فنى نظام خمس سنوات

أعلنت جامعة دمياط عن بدء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات المؤهله لكلية الفنون التطبيقية جامعه دمياط، وذلك وفق نظام قواعد القبول الصادرة من المجلس الاعلى للجامعات لطلاب الشهادات الفنية المتقدمين لاداء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية ، والتى تتضمن شرط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات التى تتطلب طبيعة دراستها ضرورة أن يكون الطالب متمتعا ببعض القدرات والمهارات.

حيث تقرر فتح ميعاد التقديم على موقع التنسيق الرئيسي حتى يوم السبت الموافق 17 /8 /2019 لحجز ميعاد الإمتحان، التقديم للامتحان في كلية الفنون التطبيقية بدمياط يوم الأحد الموافق 18 /8 /2019إلى يوم الأربعاء الموافق 21 /8 /2019.

وحددت الجامعة التخصصات المتاحه لأداء اختبارات القدرات على النحو التالى :

التخصصات النسيجيه للمعاهد والمدرس الفنيه المتقدمه الصناعية

الغزل – النسيج – التريكووالتطريز الآلى – صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات.

التخصصات الزخرفية

"الزخرفية والاعلان – الاثاث المعدنى واللحام – الحديد المشغول واللحام – المعادن الزخرفية والصياغة – صيانه واصلاح الاثاث المعدنى – نجاره الاثاث – الحفر على الخشب – خرط الخشب واللدائن – التطعيم والماركترى– صيانه واصلاح الاثاث الخشبى" .

الملابس الجاهزة

ترميم الأثار

من الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى لترميم الاثار بالأقصر .

التصوير وطباعه الاوفست

من خريجى المعاهد الفنيه الصناعية .

كما أعلنت جامعة دمياط الشروط الواجب اتباعها والأوراق المطلوبه كالآتى:

- أن يكون الطالب حديث التخرج من المعاهد الفنيه الصناعيه والمدارس الصناعيه نظام الخمس سنوات.

-أن يكون الطالب حاصل على 75% فاكثر من من المجموع الكلى للدرجات

- استماره حجز الامتحان من على موقع التنسيق

-اصل استماره النجاح، صوره منها ويكتب عليها رقم تليفون الطالب وكود التنسيق، عدد 2صورة شخصية للطالب، صورة من بطاقه الرقم القومى

أن يكون الطالب حاصل على إحدى التخصصات المذكوره سابقا .

وفيما يخص طلاب الدور الثاني احضار إفادة تفيد بالتخصص وأن الطالب حاصل على 75% معتمده بخاتم شعار الجمهورية.

يذكر أن المحافظات التابعة لكلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط.