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الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:09 م
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تنفيذ 1045 حكما متنوعا وضبط 100 هارب من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:36 م
تنفيذ 1045 حكما متنوعا وضبط 100 هارب من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حمله امنيه أرشيفية
الإسماعيلية – فريق المحافظات

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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1045 حكمًا متنوعًا منها 880 حكمًا جزئيا و50 حكم مستأنف و60 حكم غرامات و54 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهم هارب محكوم عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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